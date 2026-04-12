Зеленский должен набраться смелости для мира с Россией, заявил Песков
13:15 12.04.2026 (обновлено: 13:16 12.04.2026)
Зеленский должен набраться смелости для мира с Россией, заявил Песков

Песков: СВО будет идти, пока Зеленский не наберется смелости и заключит мир с РФ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться по истечении срока пасхального перемирия, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Зеленский должен принять соответствующие решения. И как только они будут приняты, конфликт на Украине перейдет в мирное русло.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
ВСУ нарушили пасхальное перемирие уже 1971 раз
10:06
"До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться", - заявил Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Песков: Россия с пониманием относится к паузе США в переговорах по Украине
13:03
 
