Зеленский должен набраться смелости для мира с Россией, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться по истечении срока пасхального перемирия, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.