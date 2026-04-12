Песков не считает вероятным крах НАТО

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что можно говорить о вероятном крахе НАТО на фоне разногласий Вашингтона с европейскими союзниками.
"Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что, так или иначе, европейская составляющая будет расти", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.