13:07 12.04.2026 (обновлено: 13:40 12.04.2026)
Песков назвал Европу близорукой из-за отказа от российских энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости руководства европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (отказ от энергоносителей из РФ - ред.) просто говорит именно о близорукости нынешнего руководства европейских стран. Причем эта близорукость не у всех", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Песков призвал не недооценивать силу НАТО
"Вы знаете, европейцы пытаются закамуфлировать свои близорукие решения каким-то идеологическим подходом, что, дескать, Россия – это исчадие ада, Россия – это угроза для всей Европы. И поэтому нужно принимать меры, которые направлены на стратегическое подавление, не только поражение, а полное подавление Российской Федерации. Очень опрометчивые попытки", - заметил Песков.
Он отметил, что некоторые европейские лидеры выступают за сохранение экономических связей и более прагматичный подход.
"Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнера в торгово-экономические делах. Абсолютно прагматичный подход, который, кстати, корреспондируется с нашим подходом", - добавил Песков.
Россия получает много заявок на газ с альтернативных рынков, заявил Песков
В миреРоссияЕвропаДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
