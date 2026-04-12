Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров непубличными

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть публичными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Песков отметил, что за последние месяцы РФ неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром. По его словам, любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов.
"Президент (России Владимир Путин) этому уделяет большое внимание", — подчеркнул Песков.