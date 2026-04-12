Россия получает много заявок на газ с альтернативных рынков, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия получает много заявок на покупку газа с альтернативных рынков, они "прожорливые", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но альтернативные рынки - они очень прожорливые, очень много заявок на поставки", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.