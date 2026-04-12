Песков: ЕС сможет получить российский газ, даже если не будет поставок

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Страны Европы найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его на европейский рынок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок им. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это сложный экономический процесс.
"Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок… живет как живой организм", - пояснил Песков.
Он отметил, что источников энергоресурсов в мире не так много и их можно пересчитать по пальцам.