Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 12.04.2026
Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие - это гуманитарный жест со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации", - отметил Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В то же время пресс-секретарь российского президента напомнил, что аналогичное перемирие объявлялось и в прошлом году, и тогда ВСУ неоднократно его нарушали.
"Путин особо акцентировал, что наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций", - добавил Песков.
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала