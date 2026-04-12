Президент Индонезии хочет обсудить с Путиным поставки нефти - РИА Новости, 12.04.2026
20:03 12.04.2026 (обновлено: 20:12 12.04.2026)
Президент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 12 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву, где собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ряда вопросов, в том числе поставок нефти, заявило правительство Индонезии в опубликованном в соцсетях пресс-релизе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Путин 13 апреля проведёт в Москве переговоры с президентом Индонезии Субианто, который посетит Россию с рабочим визитом.
"Лидеры обсудят ряд стратегических вопросов, в том числе энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с правительством России и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть", - говорится в заявлении секретариата правительства Индонезии в Instagram*.
Уточняется, что индонезийский президент также надеется обсудить с Путиным "геополитику и позицию Индонезии в поддержании стабильности и мира в мире".
"Во второй половине дня (в понедельник - ред.) запланирована личная встреча президента Прабово с президентом Владимиром Путиным. В условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки эта встреча имеет решающее значение" - отметили в индонезийском правительстве.
В поездке президента Прабово Субианто сопровождают министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и государственный секретарь кабинета Тедди Индра Виджая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
