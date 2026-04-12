Кушнер и Уиткофф покинули Пакистан после переговоров с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Никто из делегации США после переговоров с Ираном не остался в Пакистане, спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер покинули Исламабад, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на чиновников.
"Никто из делегации США не остался в Пакистане после переговоров с Ираном. Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда покинули Исламабад", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X.
По ее словам, самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии незадолго до 7 утра по североамериканскому восточному времени (около 14.00 мск).
Ранее в воскресенье возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. По его словам, делегация Штатов вернется домой без сделки.