Кушнер и Уиткофф покинули Пакистан после переговоров с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Никто из делегации США после переговоров с Ираном не остался в Пакистане, спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер покинули Исламабад, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на чиновников.