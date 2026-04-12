Место и время для новых переговоров США и Ирана не определены, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Место и время для следующих переговоров США и Ирана пока не определены, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на иранский источник.
"Пока ни время, ни место для следующего раунда переговоров не определены", - говорится в сообщении.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.