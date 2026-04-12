СМИ сообщили подробности переговоров Ирана и США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры делегаций от Тегерана и Вашингтона в Исламабаде касались Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
"За последние 24 часа были проведены обсуждения главных тем переговоров, включая Ормузский пролив, ядерный вопрос, военные репарации, снятие санкций и окончательное завершение войны против Ирана, региона", — говорится в сообщении.
Встреча прошла накануне в столице Пакистана.
В делегацию США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Исламскую республику представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.