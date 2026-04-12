Успех переговоров США и Ирана зависит от отказа от максимализма, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2026
03:54 12.04.2026 (обновлено: 04:03 12.04.2026)
Успех переговоров США и Ирана зависит от отказа от максимализма, пишут СМИ

© AP Photo / Anjum Naveed
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Успех переговоров в Исламабаде зависит от серьезности намерений США, отказа от "максимализма" и признания прав Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
"Успех дипломатического процесса зависит от серьезности другой стороны и добросовестности, отказа от "максималистских и незаконных требований", признания прав Ирана", - пишет агентство.
В Исламабаде пройдет новый раунд переговоров Ирана и США, пишут СМИ
02:01
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив
02:22
 
