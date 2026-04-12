Переговоры Ирана и США продолжатся, заявили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между иранской и американской делегациями, несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон, будут продолжены, следует из заявления правительства Ирана.
Ранее иранские СМИ сообщили об окончании третьего раунда переговоров Ирана и США в Исламабаде. Отмечалось, что между сторонами остались некоторые разногласия.
"Переговоры будут продолжены, несмотря на ряд разногласий", - говорится в заявлении, оно опубликовано в Telegram-канале иранского правительства.
Позднее иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что делегации Ирана и США не смогли прийти к согласию по возникшим разногласиям.
Согласно агентству, "повышенные требования" США являются серьезным препятствием для достижения результата на переговорах.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.