© AP Photo / Francisco Seco Женщина с иранским флагом в Тегеране

Переговоры Ирана и США продолжатся, заявили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между иранской и американской делегациями, несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон, будут продолжены, следует из заявления правительства Ирана.

США в Ранее иранские СМИ сообщили об окончании третьего раунда переговоров Ирана Исламабаде . Отмечалось, что между сторонами остались некоторые разногласия.

"Переговоры будут продолжены, несмотря на ряд разногласий", - говорится в заявлении, оно опубликовано в Telegram-канале иранского правительства.

Позднее иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что делегации Ирана и США не смогли прийти к согласию по возникшим разногласиям.

Согласно агентству, "повышенные требования" США являются серьезным препятствием для достижения результата на переговорах.