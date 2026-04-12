Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Ирана и США продолжатся, заявили в Тегеране - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 12.04.2026 (обновлено: 02:01 12.04.2026)
© AP Photo / Francisco Seco — Женщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между иранской и американской делегациями, несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон, будут продолжены, следует из заявления правительства Ирана.
Ранее иранские СМИ сообщили об окончании третьего раунда переговоров Ирана и США в Исламабаде. Отмечалось, что между сторонами остались некоторые разногласия.
"Переговоры будут продолжены, несмотря на ряд разногласий", - говорится в заявлении, оно опубликовано в Telegram-канале иранского правительства.
Позднее иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что делегации Ирана и США не смогли прийти к согласию по возникшим разногласиям.
Согласно агентству, "повышенные требования" США являются серьезным препятствием для достижения результата на переговорах.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала