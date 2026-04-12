В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между Ираном и США

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США завершился в Исламабаде, стороны обмениваются текстами обсуждаемых вопросов, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.