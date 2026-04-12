Рейтинг@Mail.ru
Главы делегаций Ирана и США пожали руки на переговорах, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 12.04.2026
NYT: главы делегаций Ирана и США Галибаф и Вэнс пожали руки в Пакистане

Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главы делегаций Ирана и США Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в Пакистане, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Вэнс.
"Галибаф, спикер иранского парламента и влиятельная военная и политическая фигура, пожал руку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом", - говорится в сообщении.
Источники газеты описали атмосферу переговоров как спокойную и дружественную. В то же время издание подчеркивает, что пока эти переговоры не привели к дипломатическому прорыву.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреИранСШАПакистанМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала