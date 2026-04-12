Главы делегаций Ирана и США пожали руки на переговорах, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главы делегаций Ирана и США Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в Пакистане, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Вэнс.
"Галибаф, спикер иранского парламента и влиятельная военная и политическая фигура, пожал руку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом", - говорится в сообщении.
Источники газеты описали атмосферу переговоров как спокойную и дружественную. В то же время издание подчеркивает, что пока эти переговоры не привели к дипломатическому прорыву.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.