Переговоры Ирана и США проходят в позитивном ключе, пишут СМИ

01:02 12.04.2026
CNN: переговоры Ирана и США в Пакистане проходят в позитивном ключе

Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Пакистане проходят в позитивном ключе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пакистанские источники.
Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Позднее иранское агентство Tasnim передало, что делегации Ирана и США начали третий раунд переговоров.
"Общий тон и результаты переговоров в целом остаются позитивными", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
