Мать Юрия Гагарина была православной, рассказал патриарх Кирилл

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мать первого космонавта Юрия Гагарина была православной женщиной, посещала храм и никого не боялась, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного телемоста с экипажем Международной космической станции в День космонавтики и праздник Пасхи.