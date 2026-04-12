Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
19:33 12.04.2026
Мать Юрия Гагарина была православной, рассказал патриарх Кирилл

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Мама Юрия Гагарина Анна Тимофеевна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мать первого космонавта Юрия Гагарина была православной женщиной, посещала храм и никого не боялась, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного телемоста с экипажем Международной космической станции в День космонавтики и праздник Пасхи.
"В течение 25 лет я был правящим архиереем в городе Смоленске. Ну а Гжатск, нынешний Гагарин, это родина Юрия Алексеевича, как раз находится на территории Смоленской области. Поэтому нередко совершал там богослужения. Хорошо помню маму Юрия Алексеевича, православную женщину. В доме у них висели иконы, она ничего не стеснялась. Ну и никто из людей не смел ничего, конечно, сказать. Поэтому вот свидетельствую о том, что Юрий Алексеевич был воспитан в православной семье... И мама его в храм ходила, никогда ничего не боялась", - рассказал патриарх Кирилл космонавтам, видео телемоста предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха.
По каналу связи, предоставленному Центром управления полетами и ВГТРК с патриархом Кириллом во время телемоста общались космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, сообщила пресс-служба патриарха.
РелигияСмоленскСмоленская областьЮрий Гагарин (космонавт)Сергей Кудь-СверчковСергей МикаевЦентр управления полетамиВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала