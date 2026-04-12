Мать Юрия Гагарина была православной, рассказал патриарх Кирилл

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мать первого космонавта Юрия Гагарина была православной женщиной, посещала храм и никого не боялась, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного телемоста с экипажем Международной космической станции в День космонавтики и праздник Пасхи.
"В течение 25 лет я был правящим архиереем в городе Смоленске. Ну а Гжатск, нынешний Гагарин, это родина Юрия Алексеевича, как раз находится на территории Смоленской области. Поэтому нередко совершал там богослужения. Хорошо помню маму Юрия Алексеевича, православную женщину. В доме у них висели иконы, она ничего не стеснялась. Ну и никто из людей не смел ничего, конечно, сказать. Поэтому вот свидетельствую о том, что Юрий Алексеевич был воспитан в православной семье... И мама его в храм ходила, никогда ничего не боялась", - рассказал патриарх Кирилл космонавтам, видео телемоста предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха.
По каналу связи, предоставленному Центром управления полетами и ВГТРК с патриархом Кириллом во время телемоста общались космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, сообщила пресс-служба патриарха.