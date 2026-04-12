Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу РПЦ икон

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви и назвал это историческим событием на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя.

"Благословение Божие да пребывает с вами, с вашими родными, близкими, с вашими коллегами, со всеми теми, кто вместе с вами трудится сегодня во благо нашего Отечества. Храни вас Господь", - сказал патриарх Кирилл.