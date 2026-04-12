Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу РПЦ икон

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви и назвал это историческим событием на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя.
"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдёт непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал (возвращение икон — ред.), войдёт не только в историю страны и Церкви — глубоко войдёт в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской ", — сказал на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя президенту России патриарх Кирилл.
Он добавил, что возвращение святынь по инициативе и указанию российского лидера является событием поистине историческим.
"Благословение Божие да пребывает с вами, с вашими родными, близкими, с вашими коллегами, со всеми теми, кто вместе с вами трудится сегодня во благо нашего Отечества. Храни вас Господь", - сказал патриарх Кирилл.
Президент РФ перекрестился после слов патриарха.
Иконы Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской ранее были переданы Русской православной церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет. Они были выставлены в храме Христа Спасителя.