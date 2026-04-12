Пасхальный фестиваль Гергиева откроется в Москве 12 апреля
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
00:20 12.04.2026 (обновлено: 06:34 12.04.2026)
Пасхальный фестиваль Гергиева откроется в Москве 12 апреля

Пасхальный фестиваль Гергиева пройдет с 12 апреля по 10 мая в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале "Зарядье"
Художественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Художественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале "Зарядье"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Юбилейный Московский Пасхальный фестиваль дирижера Валерия Гергиева, посвященный 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, пройдет с 12 апреля по 10 мая, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Программа нового сезона фестиваля станет самой продолжительной и масштабной за все время его проведения... Особое место в афише займет празднование 135-летия со дня рождения С.С. Прокофьева и 120-летия Д.Д. Шостаковича — произведения одних из самых исполняемых авторов XX века прозвучат на концертах фестиваля", - говорится в сообщении.
В РПЦ отметили, что фестиваль также будет посвящен 90-летию со дня рождения экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, чье имя связано с историей Пасхального фестиваля.
"Именно в сотрудничестве с Юрием Михайловичем при благословении святейшего патриарха Алексия II были заложены организационные, социальные и духовные принципы Пасхального фестиваля, которые во многом определили его дальнейшее развитие и то значимое место, которое фестиваль сегодня занимает в культурной жизни страны", — цитирует сайт РПЦ худрука фестиваля дирижера Валерия Гергиева.
Открытие XXV Московского Пасхального фестиваля состоится 12 апреля на Исторической сцене Большого театра. Гастрольный маршрут музыкального смотра также начнется в праздник Пасхи в Твери, где симфонический оркестр Мариинского театра даст первый концерт.
"За 29 дней музыканты планируют преодолеть на чартерном поезде более 20000 километров пути и посетить порядка 40 городов России", - сообщается на сайте.
Торжественное открытие хоровой программы пройдет 13 апреля в Москве, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. В юбилейном сезоне фестиваль представит вниманию публики выступления 29 хоровых коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Более 50 выступлений состоятся в православных храмах и на концертных площадках Москвы и близлежащих городов. В 2026 году хоровая программа представит участников из разных городов
"Впервые коллективы хоровой программы фестиваля примет Новая сцена Большого театра. 7 мая своим национальным колоритом со зрителями поделятся Казахский камерный хор и Северный русский народный хор, который этой весной отмечает свой 100-летний юбилей", - сообщили в РПЦ.
В рамках фестиваля пройдут концерты колокольной музыки в 44 храмах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калуги, Екатеринбурга, Феодосии. В колокольных концертах примут участие более 50 профессиональных звонарей из России и Белоруссии.
В РПЦ сообщили, что с 12 по 28 апреля также запланировано проведение Дальневосточного Пасхального фестиваля. Творческие коллективы Приморской сцены Мариинского театра - солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр - планируют представить публике 16 концертов в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.
Пасхальный фестиваль проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, за годы существования он стал крупнейшим музыкальным форумом, собирающим каждый год сотни тысяч слушателей. В 2003 году он получил статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ Владимира Путина.
