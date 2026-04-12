07:25 12.04.2026 (обновлено: 11:00 12.04.2026)
Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича можно выбрасывать, освящение не делает из них самостоятельную святыню, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню. В данном случае освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса", – сказал священник.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
