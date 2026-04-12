Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:15 12.04.2026
В РПЦ прокомментировали традицию приносить на кладбище яйца и куличи

Епископ Силуан: традиция приносить на кладбище куличи не связана с Церковью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыпечка пасхальный куличей в пекарне
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народная традиция приносить на кладбище в Пасху яйца и куличи на могилы усопших родственников к Церкви отношение не имеет, в отличие от поминальных трапез для нуждающихся и неимущих, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
"До революции в память об усопших устраивали поминальную трапезу для нуждающихся, неимущих, голодных, с тем чтобы они помолились за усопших. Вот это православная традиция. Когда степень воцерковленности нашего общества стала снижаться в послереволюционный период, память о том, что с усопшими связаны какие-то трапезы, она сохранилась, а вот к чему это - подверглось искажению, и стали приносить на могилы снедь, в том числе пасхальные угощения", - рассказал епископ.
Епископ Силуан отметил, что хотя посещать в Пасху кладбище -это не церковная традиция, ничего греховного в этом нет - помянуть усопших родственников. В Церкви же существует особый для поминовения день Радоница - девятый день после Светлого Воскресения Христова, в это время начинается регулярное заупокойное богослужение, которое не проводится в Светлую седмицы.
РелигияМосковская ПатриархияПасхаРелигиозные праздникиРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала