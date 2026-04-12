В РПЦ прокомментировали традицию приносить на кладбище яйца и куличи

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народная традиция приносить на кладбище в Пасху яйца и куличи на могилы усопших родственников к Церкви отношение не имеет, в отличие от поминальных трапез для нуждающихся и неимущих, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

"До революции в память об усопших устраивали поминальную трапезу для нуждающихся, неимущих, голодных, с тем чтобы они помолились за усопших. Вот это православная традиция. Когда степень воцерковленности нашего общества стала снижаться в послереволюционный период, память о том, что с усопшими связаны какие-то трапезы, она сохранилась, а вот к чему это - подверглось искажению, и стали приносить на могилы снедь, в том числе пасхальные угощения", - рассказал епископ.