Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.
"Сегодня миллионы верующих с радостью и надеждой встречают этот день. Он объединяет поколения, обращает к вечным нравственным ориентирам – вере, милосердию, заботе о ближнем, вдохновляет на благие дела", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.
Мишустин отметил, что созидательный труд патриарха направлен на укрепление единства общества, межнационального и межрелигиозного согласия и заслуживает самого глубокого уважения.
"Ваши молитвы о благе и процветании нашей Родины вселяют в сердца православных граждан России счастье и благополучие для всех нас", - добавил Мишустин.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.