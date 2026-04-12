Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
01:41 12.04.2026
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

© POOL | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.
"Сегодня миллионы верующих с радостью и надеждой встречают этот день. Он объединяет поколения, обращает к вечным нравственным ориентирам – вере, милосердию, заботе о ближнем, вдохновляет на благие дела", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.
Мишустин отметил, что созидательный труд патриарха направлен на укрепление единства общества, межнационального и межрелигиозного согласия и заслуживает самого глубокого уважения.
"Ваши молитвы о благе и процветании нашей Родины вселяют в сердца православных граждан России счастье и благополучие для всех нас", - добавил Мишустин.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.
РелигияРоссияМихаил МишустинРелигиозные праздникиРелигияПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала