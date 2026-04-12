00:35 12.04.2026
Путин поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым праздником Пасхи", - говорится в сообщении.
Президент заявил, что неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении богатейшего исторического, культурного, духовного достояния России, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодёжи по праву снискали высокое признание Патриарху Кириллу.
"Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию", - добавил президент.
Путин особо отметил действенную помощь, которую Патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.
"От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия", - говорится в сообщении.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.
