Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Религия
 
00:04 12.04.2026 (обновлено: 08:39 12.04.2026)
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, напомнив, что Господь своим Воскресением "победил саму смерть и открыл врата Царствия Небесного", следует из его пасхального видеообращения, распространенного пресс-службой патриарха.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.
"Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Святой Пасхи. "Христос Воскресе из мертвых, смертью сметь поправ" - вот такими словами Церковь на протяжении двух тысячелетий свидетельствует миру о всепобеждающей силе Божественной любви. В них подлинная радость бытия, торжество жизни, свет надежды, источник веры. Христос воскрес - значит, есть ради чего жить. Христос воскрес - и мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес - и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны", - сказал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что Господь своим Воскресением "победил саму смерть – и открыл нам врата Царствия Небесного". "Устами пророка Исаии он говорит: "Не бойся, ибо Я с тобою". Вот пусть эти ободряющие слова всегда будут в наших сердцах, утешая нас, может быть, в самых трудных обстоятельствах нашей жизни. Пусть огонь веры, возженный от живоносного Гроба Спасителя, попаляет все сомнения, тревоги и страхи", - заключил патриарх Кирилл.
Как повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея, по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. "И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - пишет евангелист Матфей.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад.
Как отмечал в одной из проповедей патриарх Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
