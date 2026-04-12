Священник рассказал, как долго в Церкви празднуют Пасху
06:04 12.04.2026
Священник рассказал, как долго в Церкви празднуют Пасху

Протоиерей Козлов: Пасху празднуют 40 дней, но особенно ярко - в первую неделю

Встреча Благодатного огня в аэропорту "Внуково-3"
Встреча Благодатного огня в аэропорту "Внуково-3"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пасху в Русской православной церкви празднуют 40 дней, но особенно ярко – в первую неделю, ее называют Светлой, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.
"Пасхальное торжество, начинающиеся в ночь с субботы на воскресенье, будет продолжаться 40 дней - это единственный праздник церковного года, который длится так долго. Как 40 дней длилась четыредесятница (основная часть Великого поста – ред.), так и 40 дней - пасхальное торжество", - сказал отец Максим Козлов.
По его словам, особенно ярко Воскресение Христово празднуют в первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой (13-19 апреля в 2026 году). "В Светлую неделю проходят особенные богослужения, которые максимально приближены к ночному пасхальному - по строю, мажорности песнопений, богослужения, по молитвенной сконцентрированности верующих на Христе Воскресшем, но том, что Он нас делает причастниками вечной жизни с Ним", - сказал отец Максим Козлов.
Так, продолжил он, на этих богослужениях почти полностью отсутствуют чтения. "Богослужения целиком состоят только из певческих частей, кроме чтения Евангелия и Деяний Святых Апостолов. Также особенно часто звучит тропарь Пасхи, пасхальные приветствия "Христос Воскресе!", "Воистину Воскресе!". Каждый день Светлой седмицы после Божественной литургии совершают пасхальный крестный ход вокруг храма. В целом Светлая неделя - это ликование Пасхи, которым Церковь предлагает напитаться в первую неделю после нее", - заключил собеседник агентства.
