Священник рассказал, как долго в Церкви празднуют Пасху

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пасху в Русской православной церкви празднуют 40 дней, но особенно ярко – в первую неделю, ее называют Светлой, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.

"Пасхальное торжество, начинающиеся в ночь с субботы на воскресенье, будет продолжаться 40 дней - это единственный праздник церковного года, который длится так долго. Как 40 дней длилась четыредесятница (основная часть Великого поста – ред.), так и 40 дней - пасхальное торжество", - сказал отец Максим Козлов.

По его словам, особенно ярко Воскресение Христово празднуют в первую неделю после Пасхи, которую называют Светлой (13-19 апреля в 2026 году). "В Светлую неделю проходят особенные богослужения, которые максимально приближены к ночному пасхальному - по строю, мажорности песнопений, богослужения, по молитвенной сконцентрированности верующих на Христе Воскресшем, но том, что Он нас делает причастниками вечной жизни с Ним", - сказал отец Максим Козлов.