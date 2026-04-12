Священник рассказал, когда принято поздравлять с Пасхой

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поздравлять с праздником Воскресения Христова принято после пасхального богослужения в храме, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.

"Полнота пасхального торжества наступит для большинства верующих после пасхального богослужения: кто-то пойдет на службу ночью с субботы на воскресенье, кто-то, с семьей - на позднюю литургию утром в воскресенье. А после этого - и разговение, и радость Пасхи. Поэтому поздравлять принято уже после встречи Пасхи в храме. Люди говорят: "Христос воскресе!" и отвечают "Воистину воскресе!". Важно, чтобы это было сказано не формально, а с верой в сердце", - сказал отец Максим Козлов.

Как повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея, по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. "И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - пишет евангелист Матфей.