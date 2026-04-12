05:11 12.04.2026
Пасха позволяет бойцам почувствовать себя дома, рассказал военный

Передача освященных куличей и яиц военнослужащим в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Семейный праздник Пасха позволяет российским бойцам хотя бы на минуту почувствовать себя дома, заявил заместитель командира полка по тылу с позывным "Обзор" на видео от Минобороны России.
Пасха – самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, "праздник праздников", который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
"Пасха – это домашний и семейный праздник, и это позволит хоть на минуту прикоснуться к домашнему, ведь хоть какая-то частичка дома доходит до бойца", – отметил заместитель командира полка по тылу с позывным "Обзор".
В Минобороны РФ добавили, что военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали доставку освященных куличей и яиц на передовую с помощью беспилотников в зоне СВО.
"Военными поварами мотострелкового полка были приготовлены куличи и окрашены яйца, после чего войсковой священник окропил их святой водой и совершил чин освящения", - добавили в министерстве обороны России.
Часть праздничных угощений бойцы получили во время обеда в местах дислокации подразделений. Однако основная задача тыловых служб заключалась в доставке угощения военнослужащим, находящимся на переднем крае, отметили в Минобороны РФ.
"Для этого освященные куличи и яйца были упакованы в специализированную защитную упаковку, после чего доставлены на передовые позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые произвели сброс груза по заданным координатам. Это позволило обеспечить всех бойцов праздничными куличами и яйцами независимо от удаленности от тыловой инфраструктуры", - подчеркнули в МО РФ.
Бойцы подразделения с теплотой приняли угощение. Даже в полевых условиях соблюдение вековых традиций остается важной моральной опорой для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне проведения СВО, добавили в военном ведомстве РФ.
