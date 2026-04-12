В МВД дали советы, как создать надежный пароль для аккаунта

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пароли от аккаунтов должны быть не только надежными, но и запоминающимися, поэтому важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что, по словам экспертов, пользователи по-прежнему часто выбирают предсказуемые пароли с простыми цифровыми последовательностями, словом password ("пароль" по-английски), именами, фамилиями, названиями брендов, городов, кличками домашних животных и датой рождения.

"Проблема таких паролей в том, что они легко угадываются и часто первыми проверяются при подборе. Чтобы пароль был не только надёжным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам", - говорится в сообщении

В МВД рекомендуют собирать пароль из несвязных слов. Как уточнили в ведомстве, лучше всего работают странные сочетания, которые невозможно угадать по биографии или интересам, например, не "Kot2024", а "ЧашкаОкеанЛампа17" - такой пароль легче удержать в памяти и заметно труднее подобрать.

"Придумывайте абсурдную фразу, которую легко представить. Хороший пароль — это не обязательно хаос из символов. Гораздо практичнее взять необычную фразу, которая вызывает у вас яркую картинку, например: "ЛисаНесетЗонтЧерезБалкон", - отмечается в сообщении.

Также необходимо использовать свой скрытый способ кодирования. Так, для особенно важных аккаунтов можно брать понятную фразу и преобразовывать её по собственному правилу, например, писать в другой раскладке или делать каждую третью букву заглавной. Как подчеркнули в ведомстве, такой пароль со стороны выглядит случайным, но для владельца остается воспроизводимым без подсказок.