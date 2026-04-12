Улицы Исламабада опустели из-за переговоров между США и Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Улицы Исламабада опустели на фоне ограничений из-за проводимых в пакистанской столице переговоров между США и Ираном, сообщает газета Wall Street Journal.
"Исламабад… превратился в город-призрак. Местные власти запретили въезд почти всего автотранспорта в безопасные центральные районы пакистанской столицы и распорядились, чтобы магазины и правительственные учреждения были закрыты во время переговоров", - пишет издание.
В результате, как пишет газета, улицы Исламабада практически опустели. При этом рядом с местом проведения переговоров были выставлены многочисленные группы правоохранителей.
Газета отмечает, что желающим попасть в пресс-центр нужно проходить досмотр дважды.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.