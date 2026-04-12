Политолог прокомментировал блокировку США Ормузского пролива

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 12.04.2026
Лукьянов: блокада Ормуза не заставит Иран идти на уступки в переговорах с США

© REUTERS / Stringer — Судно в Ормузском проливе
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Блокада Ормузского пролива не сделает Иран "более сговорчивым" за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки, считает политолог Федор Лукьянов.
"Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств... Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик - стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии", - сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.
Эксперт отметил, что Иран имеет больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива "если и скажется на Тегеране, то не завтра".
Лукьянов подчеркнул, что Трамп заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. По его словам, ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов - экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является "ударом" по союзникам Вашингтона в Персидском заливе, отметил эксперт.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампФедор ЛукьяновВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала