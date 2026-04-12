Политолог прокомментировал блокировку США Ормузского пролива

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Блокада Ормузского пролива не сделает Иран "более сговорчивым" за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки, считает политолог Федор Лукьянов.

В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.