Политолог прокомментировал блокировку США Ормузского пролива

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Блокада Ормузского пролива не сделает Иран "более сговорчивым" за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки, считает политолог Федор Лукьянов.
"Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств... Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик - стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии", - сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.
Лукьянов подчеркнул, что Трамп заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. По его словам, ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов - экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является "ударом" по союзникам Вашингтона в Персидском заливе, отметил эксперт.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.