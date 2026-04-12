Орбан заявил, что его партия будет служить Венгрии, находясь в оппозиции

БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
"Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации", - заявил Орбан, выступая перед сторонниками в штабе "Фидеса".
По предварительным данным, оппозиционная партия "Тиса" получает 136 мест из 199 в парламенте Венгрии, правящий "Фидес" Орбана - 56 мест, сообщил Венгерский избирательный офис после обработки 53,45% голосов.
Вчера, 22:25