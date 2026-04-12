Украина откроет "Дружбу" сразу после выборов в Венгрии, считает Орбан - РИА Новости, 12.04.2026
10:32 12.04.2026 (обновлено: 12:09 12.04.2026)
Украина откроет "Дружбу" сразу после выборов в Венгрии, считает Орбан

Орбан ожидает открытия Украиной "Дружбы" сразу после окончания выборов в Венгрии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Украина запустит нефтепровод "Дружба" сразу после окончания парламентских выборов в Венгрии, предположил в беседе с РИА Новости премьер-министр страны Виктор Орбан.
«

"Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют", — ответил он на вопрос агентства.

Будапешт не раз повторял, что Киев вмешивается в предвыборную кампанию, в том числе остановкой трубопровода, по которому в Венгрию поступала российская нефть. В ответ страна заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро.
В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера остаться у власти. Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром политсилу "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
Глава МИД Петер Сийярто обвинял Евросоюз в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.
Жители Венгрии изберут 199 депутатов. Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.
В выборах также участвуют крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая "Партия двухвостой собаки". Явка на 10:00 мск составила 16,89%. Всего проголосовали более 1,2 миллиона человек.
