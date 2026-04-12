Украина откроет "Дружбу" сразу после выборов в Венгрии, считает Орбан

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Украина запустит нефтепровод "Дружба" сразу после окончания парламентских выборов в Венгрии, предположил в беседе с РИА Новости премьер-министр страны Виктор Орбан.

« "Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют", — ответил он на вопрос агентства.

Будапешт не раз повторял, что Киев вмешивается в предвыборную кампанию, в том числе остановкой трубопровода, по которому в Венгрию поступала российская нефть. В ответ страна заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро.

В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера остаться у власти. Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром политсилу "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО

Глава МИД Петер Сийярто обвинял Евросоюз в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.

Жители Венгрии изберут 199 депутатов . Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.