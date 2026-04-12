У России нет предпочтений по кандидатам на пост генсека ООН, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия пока не имеет предпочтений по кандидатам на пост нового генсека ООН, предвыборная кампания лишь набирает ход, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Говорить о наших предпочтениях пока было бы преждевременно, поскольку предвыборная кампания лишь набирает ход, список соискателей, судя по всему, продолжит пополняться <..> Повторю, у нас сейчас нет предпочтений", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он отметил, что в 2016 году, когда генеральным секретарем был избран Антониу Гутерреш, претенденты подавали заявки вплоть до конца сентября.
