Рейтинг@Mail.ru
У России нет предпочтений по кандидатам на пост генсека ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 12.04.2026
У России нет предпочтений по кандидатам на пост генсека ООН, заявили в МИД

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия пока не имеет предпочтений по кандидатам на пост нового генсека ООН, предвыборная кампания лишь набирает ход, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Говорить о наших предпочтениях пока было бы преждевременно, поскольку предвыборная кампания лишь набирает ход, список соискателей, судя по всему, продолжит пополняться <..> Повторю, у нас сейчас нет предпочтений", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он отметил, что в 2016 году, когда генеральным секретарем был избран Антониу Гутерреш, претенденты подавали заявки вплоть до конца сентября.
В миреРоссияКирилл ЛогвиновАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала