Россия следит за выдвижением кандидатов на пост генсека ООН, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия внимательно следит за выдвижением кандидатов на пост нового генсека ООН, намерена подойти к отбору максимально тщательно, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Хотя формально эта должность носит сугубо административный характер, мы не устаем указывать, что в реальности занимающий ее чиновник располагает широким спектром рычагов для влияния на ход рассмотрения вопросов на повестке Организации, в том числе политических", - указал директор департамента.