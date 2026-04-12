Россия следит за выдвижением кандидатов на пост генсека ООН, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия внимательно следит за выдвижением кандидатов на пост нового генсека ООН, намерена подойти к отбору максимально тщательно, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"<…> Российская сторона намерена подойти к отбору следующего Генерального секретаря максимально тщательно. Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентов", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он добавил, что пост генерального секретаря ООН остается весьма значимым в контексте международной политики.
"Хотя формально эта должность носит сугубо административный характер, мы не устаем указывать, что в реальности занимающий ее чиновник располагает широким спектром рычагов для влияния на ход рассмотрения вопросов на повестке Организации, в том числе политических", - указал директор департамента.