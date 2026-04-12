Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Запорожскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В Запорожскую область прибыла великая святыня: частичка Благодатного огня из Иерусалима", - написал глава региона в канале на платформе МАХ.
Благодатный огонь доставили в главный храм Крыма
Вчера, 16:08
По словам Балицкого, благодатный огонь зажжется во всех храмах области.
"Благодарен всем, кто помог осуществить благое дело, за возможность православным христианам нашей области прикоснуться к великой святыне, почувствовать единение всего православного мира", - подчеркнул губернатор.
Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова - Пасхи. Русская православная церковь и другие христианские церкви, живущие по юлианскому календарю, встречают Светлое Воскресение Христово в этом году 12 апреля. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
В Крыму испекли гигантский кулич
Вчера, 14:56