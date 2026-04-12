Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Запорожскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Частичка Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Запорожскую область, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Благодарен всем, кто помог осуществить благое дело, за возможность православным христианам нашей области прикоснуться к великой святыне, почувствовать единение всего православного мира", - подчеркнул губернатор.