Благодатный огонь из Иерусалима доставили на богослужение в Донецк на Пасху
13:22 12.04.2026
Благодатный огонь из Иерусалима доставили на богослужение в Донецк на Пасху

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Донецк на Пасху

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен на богослужение в Донецк на Пасху, сообщил руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
"Вчера вечером мы были уже в Москве, в терминале аэропорта "Внуково-3", дождались, когда приземлился специальный борт МЧС, забрали благодатный огонь (из Иерусалима - ред.) и доставили к нам в Донецкую Народную Республику (Донецк - ред.)", - сказал журналистам Добровольский.
Руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР добавил, что в рамках мероприятия были взяты три лампадки с огнем во избежание непредвиденных ситуаций.
Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова - Пасхи. Русская православная церковь и другие христианские церкви, живущие по юлианскому календарю, встречают Светлое Воскресение Христово в этом году 12 апреля. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Празднование Пасхи в России
Пасха — главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.

Пасха — главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.

Она завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

Она завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека.

Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека.

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.

Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

Пасха — главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Она завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 12

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
3 из 12

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 12

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РелигияИерусалимДонецкая Народная РеспубликаДонецкМолодая гвардия Единой РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русская православная церковьПасха
 
 
