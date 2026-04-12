Благодатный огонь доставили в зону СВО - РИА Новости, 12.04.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
12:06 12.04.2026 (обновлено: 13:17 12.04.2026)
Благодатный огонь доставили в зону СВО

РИА Новости: Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в зону СВО

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Благодатный огонь прибыл из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск.
По словам военного, огонь доставили в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка.
"Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному огню", — рассказал Новосибирск.

В свою очередь, протоиерей Михаил подчеркнул духовное значение этого события для бойцов.
"Такая радость, как Благодатный огонь, — на земле, где совершается битва добра и зла. Мы благодарны, что Господь дал нам радость Благодатного огня", — отметил он.

Священнослужитель добавил, что участие в богослужении помогает военнослужащим сохранять внутреннюю опору и ощущение единства.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос.
По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
РелигияДонецкая Народная РеспубликаИерусалимЮжный военный округИзраильПасхаРоссияРелигиозные праздникиРостов-на-Дону
 
 
