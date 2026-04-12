Благодатный огонь доставили в зону СВО

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Благодатный огонь прибыл из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск.
По словам военного, огонь доставили в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка.
"Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному огню", — рассказал Новосибирск.
В свою очередь, протоиерей Михаил подчеркнул духовное значение этого события для бойцов.
"Такая радость, как Благодатный огонь, — на земле, где совершается битва добра и зла. Мы благодарны, что Господь дал нам радость Благодатного огня", — отметил он.
Священнослужитель добавил, что участие в богослужении помогает военнослужащим сохранять внутреннюю опору и ощущение единства.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос.
По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.