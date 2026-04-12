Рейтинг@Mail.ru
"Акт войны". Новый ход США против Ирана вызвал возмущение на Западе - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 12.04.2026 (обновлено: 19:16 12.04.2026)
"Акт войны". Новый ход США против Ирана вызвал возмущение на Западе

NYT: блокада Ормузского пролива силами США будет актом войны против Ирана

© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Морская блокада Ормузского пролива может быть расценена как акт войны, пишет The New York Times.
"Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива <…>, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь", — говорится в материале.
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
Вчера, 15:59
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Трамп утверждает, что США начнут расчистку Ормуза от иранских мин
11 апреля, 16:25
 
В миреОрмузский проливДональд ТрампМИД ИранаВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала