"Акт войны". Новый ход США против Ирана вызвал возмущение на Западе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Морская блокада Ормузского пролива может быть расценена как акт войны, пишет The New York Times.
"Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива <…>, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь", — говорится в материале.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.