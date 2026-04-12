17:37 12.04.2026
Дмитриев предрек рост цен на нефть до 150 долларов за баррель

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек рост цен на нефть по меньшей мере до 150 долларов за баррель уже на следующей неделе.
"Чем дольше Ормузский пролив будет оставаться перекрытым, тем выше будут цены на нефть и газ, тем сильнее будет усугубляться энергетический кризис в ЕС и Великобритании и тем дольше будет длиться период восстановления. Цена нефти в 150 долларов и выше (за баррель - ред.) может быть достигнута уже на этой (с 13 апреля - ред.) неделе", - написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Нефтяное лобби требует от Трампа огня и крови
10 апреля, 08:00
Пятого апреля Дмитриев уже заявлял о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Иран, Израиль и США навеки друзья — и кому теперь нужна русская нефть
9 апреля, 08:00
 
ЭкономикаСШАОрмузский проливИранКирилл ДмитриевАббас АракчиРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
