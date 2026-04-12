Меняющиеся реалии заставят НАТО трансформироваться, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Меняющиеся реалии современного мира заставят НАТО трансформироваться, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, может ли Россия стать свидетелем краха НАТО, учитывая происходящие вокруг альянса события. Представитель Кремля отметил, что этот альянс силен и было бы опрометчиво и недальновидно недооценивать силу НАТО.
"То, что меняющиеся реалии современного мира заставят альянс трансформироваться, – это очевидно", - добавил Песков.
Песков призвал не недооценивать силу НАТО
