Песков призвал не недооценивать силу НАТО

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Для России было бы опрометчиво и недальновидно недооценивать силу НАТО, это очень сильный альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, может ли Россия стать свидетелем краха НАТО, учитывая происходящие вокруг альянса события.
"Не стоит недооценивать, наверное, силу все-таки этого альянса. Это было бы опрометчиво и недальновидно. Альянс очень сильный", - сказал Песков.
