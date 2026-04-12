Песков призвал не недооценивать силу НАТО

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Для России было бы опрометчиво и недальновидно недооценивать силу НАТО, это очень сильный альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не стоит недооценивать, наверное, силу все-таки этого альянса. Это было бы опрометчиво и недальновидно. Альянс очень сильный", - сказал Песков.