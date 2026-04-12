В Москве выросла популярность имени Юрий, сообщили в ЗАГС

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Популярность имени Юрий в Москве выросла - в 2025 году так назвали 322 новорожденных мальчика, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, в 2025 году имя Юрий стало 43 по популярности среди новорожденных мальчиков в столице. На текущий момент с начала 2026 года оно расположилось на 46 месте.