05:42 12.04.2026 (обновлено: 06:33 12.04.2026)
В Москве выросла популярность имени Юрий, сообщили в ЗАГС

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Популярность имени Юрий в Москве выросла - в 2025 году так назвали 322 новорожденных мальчика, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
"Имя Юрий пользовалось особой популярностью в столице в XX веке. С 1931 по 1941 в столице ежегодно в среднем рождалось 4 тысячи мальчиков с данным именем. В 1961 году, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, это имя получили на 57% больше мальчиков, чем в 1960. Сейчас именем Юрий новорожденных мальчиков в столице называют реже: впервые за 7 лет это имя получили более 300 столичных мальчиков в 2025 году, что на 18% больше показателей 2024 года. С начала 2026 года это имя получил 71 мальчик", - рассказала Уханева.
По ее словам, в 2025 году имя Юрий стало 43 по популярности среди новорожденных мальчиков в столице. На текущий момент с начала 2026 года оно расположилось на 46 месте.
День космонавтики ежегодно отмечается в России и ряде других стран 12 апреля в честь первого полета человека в космос, совершенного Гагариным в 1961 году.
