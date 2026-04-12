Российская космонавтика укрепляет лидирующие позиции, заявил Мишустин
09:38 12.04.2026 (обновлено: 12:36 12.04.2026)
Российская космонавтика укрепляет лидирующие позиции, заявил Мишустин

Мишустин: в российской космонавтике реализуются стратегические проекты

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции, последовательно реализуются стратегические проекты, заявил премьер России Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики.
Официальная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно реализуются стратегические проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности, прежде всего по масштабированию орбитальной группировки", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что проведен запуск спутников для сервиса связи с глобальным покрытием, а также радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения, полученные от биоспутника "Бион-М" результаты уже помогают при подготовке будущих пилотируемых экспедиций в дальний космос, успешно завершены испытания двигателя для ракеты "Союз-5" и модернизация стартового комплекса для тяжелых ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный.
"Все эти достижения стали возможными благодаря слаженной работе многих тысяч высококвалифицированных сотрудников: инженеров, исследователей, конструкторов, испытателей и космонавтов. Ваши преданность делу, компетентность и целеустремленность позволяют отрасли уверенно развиваться", - подчеркнул Мишустин.
Глава правительства добавил, что работники отрасли ежедневно решают сложнейшие задачи, внедряют самые современные технологии, включая системы ИИ, и вносят неоценимый вклад в становление российской ракетно-космической индустрии.
"Особые слова благодарности ветеранам, чей пример вдохновляет новые поколения специалистов. Желаю дальнейших профессиональных успехов на благо Отечества, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким", - заключил Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
НаукаМихаил МишустинРоссияОбществоДень космонавтики65-летие полета Гагарина в космос
 
 
