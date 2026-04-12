На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 12.04.2026 (обновлено: 12:20 12.04.2026)
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России

Мендель: у Украины в этом году есть последний шанс подписать соглашение с РФ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У Украины в этом году есть последний шанс подписать мирное соглашение с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Она добавила, что окно для этого есть в ближайшие три месяца.
"Немедленно прекратить атаки". Новая выходка ВСУ вызвала ярость на Западе
08:44
"После этого Соединенные Штаты почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере самое раннее до середины января", — говорится в публикации.

Мендель подчеркнула, что Европе не хватает ни инструментов, ни политической воли, чтобы возглавить какую-либо серьезную мирную инициативу. Большинство лидеров Старого Света делают не более чем повторяющиеся, пустые заявления, в то же время все больше погружаясь в собственные внутренние проблемы.

По ее мнению, у Украины по—прежнему недостаточно денег — даже если поступит часть обещанного кредита в размере 90 миллиардов долларов — и недостаточно людей, чтобы выиграть этот конфликт на поле боя. Если в ближайшие три месяца не будет достигнуто соглашение, ситуация, скорее всего, резко ухудшится. Украина будет продолжать терять все больше солдат и территории, добавила Мендель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Украина получила неожиданный удар, заявили в ВСУ
12:19
 
Специальная военная операция на Украине — В мире — Украина — Юлия Мендель — Россия — Европа — Владимир Зеленский
 
 
