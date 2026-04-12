На Украине выступили со срочным призывом в отношении России

"После этого Соединенные Штаты почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере самое раннее до середины января", — говорится в публикации.



Мендель подчеркнула, что Европе не хватает ни инструментов, ни политической воли, чтобы возглавить какую-либо серьезную мирную инициативу. Большинство лидеров Старого Света делают не более чем повторяющиеся, пустые заявления, в то же время все больше погружаясь в собственные внутренние проблемы.



По ее мнению, у Украины по—прежнему недостаточно денег — даже если поступит часть обещанного кредита в размере 90 миллиардов долларов — и недостаточно людей, чтобы выиграть этот конфликт на поле боя. Если в ближайшие три месяца не будет достигнуто соглашение, ситуация, скорее всего, резко ухудшится. Украина будет продолжать терять все больше солдат и территории, добавила Мендель.



Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.