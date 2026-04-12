Лейбл сестры Меладзе заработал более 142 миллионов рублей за 2025 год

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лейбл Лианы Меладзе, сестры покинувшего Россию артиста Валерия Меладзе, заработал более 142 миллионов рублей за 2025 год, следует из данных "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Учредителями и участниками ООО "Вельвет Мьюзик" являются Лиана Меладзе, Алевтина Михайлова и Елизавета Феофанова.
Так, выручка лейбла на конец 2025 года составила 295,9 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла отметки в 142,7 миллиона рублей и выросла на 31,5 миллиона рублей по сравнению с показателями прошлого года.
Компания ООО "Вельвет Мьюзик" занимается деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. Лейбл сотрудничает с такими артистами, как Мари Краймбрери, группа "Винтаж", Zvonkiy, Nyusha, Владимир Пресняков, Наталья Подольская. Кроме того, ему принадлежат товарные знаки "Елка", Burito и другие.
Среди последних треков, выпущенных лейблом, - "Давай не ждать" Мари Краймбрери, "Малахит" группы "Винтаж", "Радость в простом" Dava, "Человек" и "В эту ночь" Альбины Джанабаевой и другие.