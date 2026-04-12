В Ханты-Мансийске три человека погибли при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Три человека, предположительно, взрослых, погибли при пожаре в частном доме в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС.

По данным ведомства, вечером в воскресенье к спасателям поступила информация о возгорании в частном жилом доме по улице Чапаева.

"На момент прибытия пожарных происходило открытое горение дома по всей площади. В ходе тушения и разбора конструкций огнеборцы обнаружили троих погибших, предположительно, взрослых", – говорится в сообщении главка на платформе MAX