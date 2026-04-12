Рейтинг@Mail.ru
В Ханты-Мансийске три человека погибли при пожаре в частном доме
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 12.04.2026
В Ханты-Мансийске три человека погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Три человека, предположительно, взрослых, погибли при пожаре в частном доме в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС.
По данным ведомства, вечером в воскресенье к спасателям поступила информация о возгорании в частном жилом доме по улице Чапаева.
"На момент прибытия пожарных происходило открытое горение дома по всей площади. В ходе тушения и разбора конструкций огнеборцы обнаружили троих погибших, предположительно, взрослых", – говорится в сообщении главка на платформе MAX.
Пожар на площади 35 квадратных метров ликвидирован, его причина устанавливается дознавателями, добавили в пресс-службе.
ПроисшествияХанты-МансийскМЧС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала