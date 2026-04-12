Отец Маска назвал Россию супердержавой

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские граждане умны, энергичны и трудолюбивы, государство дало миру множество выдающихся людей, поэтому Россия - супердержава, заявил РИА Новости международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска.
Маск находится с визитом в РФ. В субботу от принимал участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которую посетил российский президент Владимир Путин.
"Почему Россия - супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми. Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей... В России высокая конкуренция, что замечательно, а ее граждане умны, энергичны и трудолюбивы", - сказал агентству Маск-старший.
