Рейтинг@Mail.ru
Космонавт ответил на вопрос, есть ли жизнь на Марсе - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 12.04.2026 (обновлено: 06:35 12.04.2026)
Космонавт ответил на вопрос, есть ли жизнь на Марсе

РИА Новости: космонавт Волков заявил, что какая-то форма жизни на Марсе есть

© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Public domain
Поверхность Марса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости. Наличие воды на Марсе дает основания полагать, что какая-то форма жизни на этой планете присутствует, сообщил РИА Новости летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков.
"Есть ли жизнь на Марсе - это один из самых частых вопросов, которые мне задают на встречах. Обычно отвечаю как герой знаменитого фильма: "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока не известно". Но по факту мы знаем, что вода там найдена. Так что в какой-то форме жизнь присутствует, потому что вода – это жизнь. Бактерии там живут, так что нам есть зачем туда лететь", - сказал Волков.
Кроме этого, космонавтов часто спрашивают о встречах с инопланетянами, действительно ли американцы высаживались на Луну и почему космонавты перед стартом смотрят фильм "Белое солнце пустыни".
Волков – представитель первой космической династии, первый в мире космонавт во втором поколении. Выполнил три космических полёта в космос (отработал на борту Международной космической станции 547 суток), во время космических миссий выполнил четыре выхода в открытый космос. Самый продолжительный его полет длился 191 день.
МарсРоссияЛуна65-летие полета Гагарина в космосКосмосСергей Волков (космонавт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала