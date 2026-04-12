Космонавт ответил на вопрос, есть ли жизнь на Марсе

МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости. Наличие воды на Марсе дает основания полагать, что какая-то форма жизни на этой планете присутствует, сообщил РИА Новости летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков.
"Есть ли жизнь на Марсе - это один из самых частых вопросов, которые мне задают на встречах. Обычно отвечаю как герой знаменитого фильма: "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока не известно". Но по факту мы знаем, что вода там найдена. Так что в какой-то форме жизнь присутствует, потому что вода – это жизнь. Бактерии там живут, так что нам есть зачем туда лететь", - сказал Волков.
Кроме этого, космонавтов часто спрашивают о встречах с инопланетянами, действительно ли американцы высаживались на Луну и почему космонавты перед стартом смотрят фильм "Белое солнце пустыни".
Волков – представитель первой космической династии, первый в мире космонавт во втором поколении. Выполнил три космических полёта в космос (отработал на борту Международной космической станции 547 суток), во время космических миссий выполнил четыре выхода в открытый космос. Самый продолжительный его полет длился 191 день.