Космонавт ответил на вопрос, есть ли жизнь на Марсе

МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости. Наличие воды на Марсе дает основания полагать, что какая-то форма жизни на этой планете присутствует, сообщил РИА Новости летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков.

Волков – представитель первой космической династии, первый в мире космонавт во втором поколении. Выполнил три космических полёта в космос (отработал на борту Международной космической станции 547 суток), во время космических миссий выполнил четыре выхода в открытый космос. Самый продолжительный его полет длился 191 день.