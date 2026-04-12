Мантуров рассказал о роли VR в подготовке космонавтов

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Процессы подготовки экипажей для предстоящих полётов на Российскую орбитальную станцию уже совершенствуются, в том числе за счет использования виртуальной и дополненной реальности, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Уже совершенствуются процессы подготовки экипажей. В частности, в Новосибирске разрабатывается обучение с виртуальной и дополненной реальностью. Несмотря на то, что тренажёры во многом основаны на опыте, полученном в рамках программы МКС, существенные отличия всё же есть из-за разницы в техническом оснащении платформ", - сказал Мантуров эфире проекта Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд".

Он напомнил, что строительство станции начнётся в 2028 году с глубокой модернизации российского сегмента Международной космической станции. Сначала к ней пристыкуют научно-энергетический и универсальный узловой модули, а затем вместе с модулем "Наука" (запущен в 2021 году) отстыкуют от МКС.

"С этого момента Российская орбитальная станция начнет свой автономный полет на орбите с наклонением 51,6 градуса. Такой сценарий позволяет нам эффективно использовать уже развернутую инфраструктуру модуля "Наука", а также обеспечить космонавтам максимально безопасный переход в новый "дом". К слову, на той же орбите должна появиться индийская станция, что позволит нашим странам ещё теснее сотрудничать в космической сфере", - добавил Манутров.

РОС, по его словам, позволит выбирать задачи для экспедиций в чётком соответствии с интересами страны, а также собирать модули под конкретные научные и прикладные направления. Станция проектируется под длительные медико-биологические исследования, тестирование технологий для долгих экспедиций и наблюдение Земли

Она обеспечит непрерывность присутствия России в космосе после сведения МКС с орбиты. Как ожидается, РОС за счёт удобства ремонта, эргономики рабочих мест, наличия "тихих" зон для сна и гибкой системы снабжения обеспечит принципиально новый бытовой комфорт для космонавтов.