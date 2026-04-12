ИИ привлекут к анализу эссе претендентов в космонавты, заявил Мантуров
17:05 12.04.2026
ИИ привлекут к анализу эссе претендентов в космонавты, заявил Мантуров

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект будет использован при анализе эссе, которые пишут претенденты, участвующие в недавно начавшемся отборе в российский отряд космонавтов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В самое ближайшее время искусственный интеллект задействуют для анализа обязательных эссе, которые пишут все претенденты на попадание в отряд космонавтов "Роскосмоса". GigaChat проанализирует логику, качество текстов и даже даст первичную оценку психоэмоционального состояния тех, кто мечтает отправиться к звездам через открытый отбор", - сказал Мантуров в эфире проекта Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд".
По его словам, искусственный интеллект проникает в различные области космонавтики. Он пока ещё не принимает решения за конструкторов, но разгружает людей от рутины и ускоряет процессы, в частности, при обработке большого количества данных, как в случае со снимками спутников дистанционного зондирования Земли.
Мантуров рассказал, что на базе платформы "Цифровая Земля" алгоритмы в автоматическом режиме проводят мониторинг лесного фонда, выявляют случаи нецелевого использования земель и распознают объекты инфраструктуры. Так любые изменения на поверхности планеты фиксируются быстрее и точнее, чем в ручном режиме человеком.
Первый вице-премьер напомнил, что в конце 2025 года российскую нейросеть отправили на МКС, и она помогает экипажу экономить время при формировании отчётов по итогам научных экспериментов. В проекте Российской орбитальной станции, по его словам, роль нейросетей будет ещё более весомой.
"Концепция РОС предполагает размещение на борту мощного вычислительного комплекса. Он сможет принимать данные от научной аппаратуры и спутников, обрабатывать их прямо на орбите и отправлять на Землю уже в виде готовых продуктов: карт, отчётов и моделей. Нейросети будут искать аномалии, прогнозировать состояние атмосферы и магнитосферы, помогать планировать эксперименты, сокращая весь этот масштабный пласт работ до нескольких часов", - рассказал он.
Новый, уже пятый открытый (заявки принимаются от всех желающих) набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале 2026 года.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
